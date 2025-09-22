Oroscopo di oggi lunedì 22 settembre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno

Quotidiano.net | 22 set 2025

L'oroscopo di oggi, lunedì 22 settembre, per il segno dell'Ariete, mette in luce una fase piuttosto delicata nelle relazioni amorose, influenzata dall'opposizione della Luna a Nettuno. Questa configurazione astrale può portare a tensioni e nervosismi, specialmente nei rapporti di lavoro. È consigliabile affrontare la giornata con calma, cercando di ridurre le pretese e allentare la tensione. Inoltre, si avverte la necessità di trovare nuove energie per gestire i numerosi impegni che si profilano all'orizzonte. Oroscopo ariete oggi lunedì 22 settembre. La nostra storia d’amore sta attraversando una fase piuttosto delicata: l’opposizione della Luna a Nettuno nel nostro segno ci pone di fronte a una strada tortuosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

