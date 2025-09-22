ARIETE – Verissimo batte Ciao Maschio. E Silvia Toffanin batte anche Nunzia De Girolamo. Verissimo di sabato miete una nuova vittima: Ciao Maschio, traslocato dalla seconda serata al sabato pomeriggio ( qui gli ascolti ). Insomma: un successo dietro l’altro per la Toffanin, che si appresta – in questa stagione tv – a tornare in prima serata con la seconda edizione di This is me e a debuttare nella fascia più blasonata con la sua creatura storica, Verissimo appunto. E stupefacente, come gli ascolti del programma di interviste di Canale5, sarà anche la vostra settimana. Da cinque stelle più (siete ancora nel podio dei segni più fortunati) grazie a una Venere alleata e a una luna buona e favorevole (e soprattutto duratura) che vi garantirà in questi giorni incontri top e occasioni da non perdere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025