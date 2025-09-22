Orlando, ex calciatore, analizza la vittoria dell’Inter contro il Sassuolo e il momento della squadra di Chivu e le qualità di Esposito. Intervenuto a TMW Radio durante il programma Maracanà, Massimo Orlando ha commentato la vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo a San Siro, soffermandosi su alcune difficoltà della squadra di Cristian Chivu e sul rendimento di Pio Esposito. Nonostante il successo, Orlando ha sottolineato che l’ Inter non è ancora al suo meglio: «Non è ancora l’Inter dello scorso anno, ha ancora qualche problema. L’importante è vincerle queste partite, anche se a fatica. Però siamo ancora lontani dalla vera Inter». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Orlando sicuro: «Non è ancora la vera Inter, ma… Pio Esposito? Per farlo giocare farei questo»