Oristano pescatori di frodo beccati nello stagno di Marceddì | multe salate e sequestri
Operazione interforze negli stagni di Oristano: sanzionati 2 pescatori e sequestrate attrezzature per contrastare la pesca di frodo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: oristano - pescatori
CURIOSITA': In Ghana, le bare raccontano storie. Nella regione del Ga, i funerali non sono solo un addio, ma una celebrazione della vita. Per questo, le bare diventano opere d’arte: pesci per i pescatori, auto per gli autisti, scarpe, aerei, fotocamere… ognuna r - facebook.com Vai su Facebook
Oristano, pescatori di frodo beccati nello stagno di Marceddì: multe salate e sequestri - Operazione interforze negli stagni di Oristano: sanzionati 2 pescatori e sequestrate attrezzature per contrastare la pesca di frodo. Riporta virgilio.it
Controlli a tappeto negli stagni contro la pesca di frodo - Nel canale di Pesaria, a Oristano, è stata rinvenuta una rete da pesca di circa 50 metri armata con galleggianti, non appartenente alla società che ha quel tratto di stagno in concessione. Secondo msn.com