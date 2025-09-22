Oristano pescatori di frodo beccati nello stagno di Marceddì | multe salate e sequestri

Notizie.virgilio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione interforze negli stagni di Oristano: sanzionati 2 pescatori e sequestrate attrezzature per contrastare la pesca di frodo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

oristano pescatori di frodo beccati nello stagno di marcedd236 multe salate e sequestri

© Notizie.virgilio.it - Oristano, pescatori di frodo beccati nello stagno di Marceddì: multe salate e sequestri

In questa notizia si parla di: oristano - pescatori

oristano pescatori frodo beccatiOristano, pescatori di frodo beccati nello stagno di Marceddì: multe salate e sequestri - Operazione interforze negli stagni di Oristano: sanzionati 2 pescatori e sequestrate attrezzature per contrastare la pesca di frodo. Riporta virgilio.it

oristano pescatori frodo beccatiControlli a tappeto negli stagni contro la pesca di frodo - Nel canale di Pesaria, a Oristano, è stata rinvenuta una rete da pesca di circa 50 metri armata con galleggianti, non appartenente alla società che ha quel tratto di stagno in concessione. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oristano Pescatori Frodo Beccati