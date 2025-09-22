Organi direttamente ai centri trapianti grazie a TransMedics | a Padova uno degli hub principali

Arrivare in modo capillare in tutta Italia attraverso quattro hub con flotta mobile dedicata per distribuire a centri specializzati, organizzazioni di procurement, équipe chirurgiche e ospedali organi destinati al trapianto. È l'ambizioso progetto di TransMedics, azienda statunitense fondata in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: organi - direttamente

I sindacati non mollano la presa sul Casella e mirano direttamente alla sua giugulare. Sul post la nota che i sindacati hanno diffuso ieri. Ci stiamo opponendo in tutti i modi possibili a questo. Nelle settimane scorse è stato inviato agli organi competenti l’espost - facebook.com Vai su Facebook

Organi direttamente ai centri trapianti grazie a TransMedics: a Padova uno degli hub principali; Svolta per i trapianti: utilizzabili anche organi da donatori con epatite C attiva; Mercedes-Benz e TransMedics: ecco i nuovi V-Class che salvano vite.

Transmedics-Mercedes, Organi direttamente ai centri trapianti - A Milano primo hub con auto e conservazione avanzata. Da politicamentecorretto.com

Mercedes-Benz e TransMedics insieme per trasporto organi per trapianti - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – TransMedics Group, azienda di tecnologia medica che sta trasformando la terapia dei trapianti per pazienti con insufficienza terminale di polmoni, cuore e fe ... Scrive msn.com