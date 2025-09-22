Ordine svela | E’ un Allegri 2.0 C’è uno studio in più Sul mercato non avevo fiducia

Massimiliano Allegri è cambiato? Franco Ordine, giornalista, parla dell'allenatore del Milan in una lunga analisi. Giudizio anche sul mercato. Ecco il suo parere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Franco Ordine sul Milan: “Il mercato è da 6. Solo sul finale si è dato ascolto ad Allegri” - Ospite di TMW Radio, durante Maracanã, è stato il giornalista Franco Ordine. Si legge su tuttomercatoweb.com

