Ordine cauto | È molto prematuro parlare di Scudetto
Franco Ordine è intervenuto a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, parlando delle possibilità di Scudetto per il Milan. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: ordine - cauto
"IL TUO ORDINE È STATO SPEDITO" Io, affacciata due minuti dopo come se il corriere potesse spuntare da un momento all’altro... - facebook.com Vai su Facebook
Queste le parole del presidente Giacomo Caudo, a nome dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Messina - X Vai su X
Auto sportive economiche 2025: i modelli migliori e i prezzi; Nuove auto 4x4 2025: tutti i modelli e i prezzi; Auto sportive economiche? La nuova classifica top 10.
Ordine sul rinvio del Milan: "Peserà molto, i rossoneri avranno 2 gare da recuperare" - Franco Ordine, giornalista che segue da vicino le vicende del Milan, ha parlato del recente rinvio della gara contro il Bologna ai microfoni di Milannews. Come scrive tuttomercatoweb.com
La profezia di Ordine: "Questa stagione succederà qualcosa di molto significativo al Napoli" - Il noto giornalista Franco Ordine, da sempre vicino alle vicende del Milan, ha detto la sua sull'andamento del campionato di Serie A, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, soffermandosi ovviamente ... Riporta msn.com