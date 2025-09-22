Ordine cauto | È molto prematuro parlare di Scudetto

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Ordine è intervenuto a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, parlando delle possibilità di Scudetto per il Milan. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ordine cauto 200 molto prematuro parlare di scudetto

© Pianetamilan.it - Ordine cauto: “È molto prematuro parlare di Scudetto”

In questa notizia si parla di: ordine - cauto

Auto sportive economiche 2025: i modelli migliori e i prezzi; Nuove auto 4x4 2025: tutti i modelli e i prezzi; Auto sportive economiche? La nuova classifica top 10.

Ordine sul rinvio del Milan: "Peserà molto, i rossoneri avranno 2 gare da recuperare" - Franco Ordine, giornalista che segue da vicino le vicende del Milan, ha parlato del recente rinvio della gara contro il Bologna ai microfoni di Milannews. Come scrive tuttomercatoweb.com

La profezia di Ordine: "Questa stagione succederà qualcosa di molto significativo al Napoli" - Il noto giornalista Franco Ordine, da sempre vicino alle vicende del Milan, ha detto la sua sull'andamento del campionato di Serie A, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, soffermandosi ovviamente ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ordine Cauto 200 Molto