Orario Juventus Next Gen Torres | quando si gioca il turno infrasettimanale dei bianconeri di Brambilla Tutti i dettagli

Orario Juventus Next Gen Torres: quando si gioca il turno infrasettimanale dei bianconeri di Brambilla, valido per la 6ª giornata di Serie C 202526. Archiviata la prima, fondamentale vittoria in trasferta, la Juventus Next Gen non si ferma. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla tornano subito in campo per il turno infrasettimanale: domani, martedì 23 settembre, affronteranno in casa la Torres nella sesta giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 18:30. A caccia di continuità. L'appuntamento è fissato allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. Per la Signora si tratta di un test importante per dare continuità al proprio percorso.

