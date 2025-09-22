Orari dei bus solo con tramite Qr Code proteste nel Padovano
Oltre mezz'ora ad aspettare l'autobus senza poter consultare gli orari. E così dopo essere tornata a casa a piedi, Carla Del Ponte ha telefonato al sindaco per segnalare il disservizio. Già, perché a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, Busitalia ha sostituito alle fermate il tradizionale orario cartaceo con un Qr Code da inquadrare con il telefonino. Il Comune, ricevuta la lamentela, ha subito deciso di riattaccarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Orari del bus solo con il qr code, il sindaco incontra Carla la «ribelle»: «Qui il foglio stampato, basta un po' di buon senso» - Padova, il primo cittadino di Montegrotto Terme chiederà anche che vengano appesi in tutte le fermate: «Non costa nulla preparare un A4 e metterlo sulla bacheca». Riporta corrieredelveneto.corriere.it
