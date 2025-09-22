Ora sono un uomo libero Gabriel Garko svolta nella sua vita | cosa fa e dove vive oggi

La nuova stagione di Da noi. a ruota libera si è aperta con un ospite di eccezione. Domenica 21 settembre Gabriel Garko ha inaugurato il talk show condotto da Francesca Fialdini, ripercorrendo in modo intimo e sincero la propria vita, dal debutto giovanile fino alle esperienze più recenti. L’attore, da sempre al centro dell’attenzione mediatica, ha raccontato i sacrifici, le scelte difficili e i momenti che lo hanno segnato, mostrando al pubblico un lato meno conosciuto della sua storia. Il primo passo nel mondo dello spettacolo arrivò quando aveva appena 16 anni e venne incoronato “il più bello d’Italia”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it