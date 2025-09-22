Ora persino sui frigoriferi avremo la pubblicità | i primi modelli sul mercato
Con l’arrivo degli spot integrati nei modelli Samsung Family Hub negli Stati Uniti, si apre una nuova fase della smart home: elettrodomestici connessi che offrono servizi, raccolgono dati e trasformano la casa in un ecosistema digitale pronto per il marketing. 🔗 Leggi su Fanpage.it
