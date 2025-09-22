Ora l' autunno si fa sentire Sottocorona | Maltempo da allerta
La perturbazione è arrivata ed è piuttosto intensa tanto da portare tre giorni di maltempo forte su varie regioni. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di lunedì 22 settembre e dei giorni a venire spiega che oggi al nord ovest, tra Toscana e Sardegna, ci sono forti temporali: "Non sono soltanto piogge, è una cosa piuttosto intensa". Sul resto del paese ancora poche nuvole. La perturbazione non interessa ancora per il momento il sud. Martedì 23 settembre c'è "uno spostamento verso est di questo maltempo che comincia a lasciare qualche schiarita sulle zone di nord-ovest", spiega Sottocorona, e "ci sono ancora precipitazioni molto intense". 🔗 Leggi su Iltempo.it
