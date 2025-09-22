Ora dopo tre anni… Morte Manuel Vallicella un dolore senza fine | le parole del fratello Cristian

Sono passati tre anni dalla morte di Manuel Vallicella e il dolore della sua assenza continua a pesare come un macigno sulla vita del fratello Cristian. Nel giorno dell’anniversario, il 20 settembre, il ricordo dell’ex tronista di Uomini e Donne si è trasformato in un messaggio commosso affidato ai social, un modo per parlare ancora una volta a chi non c’è più e condividere con chi lo ha amato la ferita mai rimarginata. La scomparsa di Manuel, avvenuta nel 2022, scosse profondamente l’opinione pubblica e i fan del programma di Maria De Filippi, che avevano visto in lui un tronista atipico, capace di distinguersi non per pose o apparenze ma per una sensibilità rara e un modo diverso di affrontare le emozioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it