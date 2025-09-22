OPPO è tra le migliori aziende in Italia per il servizio clienti | arriva un importante premio
Per OPPO arriva un importante riconoscimento a livello nazionale riguardante la qualità del servizio clienti: è tra le migliori! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: oppo - migliori
Torre dei Maghi. . La nostra gamma di dadi si arricchisce di un nuovo arrivo spettacolare… li abbiamo rinominati i “dadi disturbanti” per i “dadi con la 104” ci sembrava eccessivo … ecco a voi il miglior modo per giocare a #warhammer e dare fastidio all’oppo # - facebook.com Vai su Facebook
OPPO premiata tra le migliori aziende Italiane per servizio clienti - OPPO continua a farsi strada tra i grandi protagonisti della tecnologia in Italia, questa volta non per un nuovo smartphone o un’innovazione hardware, ma per ... Segnala techzilla.it
OPPO tra le migliori aziende in Italia per il servizio clienti - L'azienda cinese si aggiudica il Top Contact Center 2025/26 – Consumer Electronics. Si legge su cellulare-magazine.it