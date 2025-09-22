Operazione Sciabolata | Samaoui ultima indagata è ai domiciliari

A pochi giorni dal suo arresto, Naoual Samaoui – l’ultima indagata coinvolta nell’inchiesta Sciabolata, l’indagine che ha portato alla luce un traffico di droga gestito dai membri della famiglia Agostini in Trentino – ha ottenuto i domiciliari. La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Agostini ai domiciliari, Samaoui in carcere: le novità sull’inchiesta “Sciabolata”

Operazione Sciabolata, l'ultima latitante passa ai domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha concesso i domiciliari a Naoual Samaoui, arrestata pochi giorni fa a Gardolo. La donna è accusata di essere stata intermediaria e corriere per il gruppo guidato da Claudi

Operazione Sciabolata: Samaoui, ultima indagata, è ai domiciliari; Operazione Sciabolata, l’ultima latitante passa ai domiciliari; ??Agostini ai domiciliari, Samaoui in carcere: le novità sull’inchiesta “Sciabolata”.

