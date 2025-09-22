Operatori di giustizia cattolici Giubileo in piazza San Pietro
Una trentina di professionisti reggiani ha partecipato venerdì al Giubileo degli operatori di giustizia in piazza San Pietro, a cui sono accorse persone provenienti da tutto il mondo. L’evento si è aperto con il saluto di monsignor Salvatore Fisichella, a cui è seguita la lectio di monsignor Juan Ignatio Arrieta Ochoa de Chinchetru. Poi, a mezzogiorno, l’udienza con il Papa Leone XIV. Nel pomeriggio, è stata la volta del pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica Vaticana. Dalla nostra città ha raggiunto in treno il Vaticano una folta delegazione composta soprattutto da legali, oltre al giudice Silvia Guareschi e don Sebastiano Busani, referente dell’ Unione giuristi cattolici reggiani presieduta dell’avvocato Federica Davoli che ha organizzato la trasferta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Oggi a Piazza San Pietro il Giubileo degli operatori di giustizia
Il #21settembre del 1990 venne ucciso dalla mafia il beato Rosario Livatino, un esempio per gli operatori di #giustizia. La sua testimonianza sul ruolo del giudice e il suo pensiero sul rapporto tra fede e giustizia nelle parole del collega e amico Salvatore Cardi - X Vai su X
Tg2. . 15mila persone in #Vaticano per il #Giubileo degli operatori di giustizia. "Uno stato senza giustizia non è uno stato" ha detto #PapaLeone - facebook.com Vai su Facebook
