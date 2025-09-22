Openda Juve il belga ancora in fase di ambientamento | Tudor può aiutare così l’attaccante arrivato dal Lipsia La possibile svolta tattica

Openda Juve, il Corriere dello Sport analizza il piano del tecnico: l’attaccante ha bisogno di tempo, un partner d’attacco può aiutarlo. L’impatto con il campionato italiano non è stato dei più semplici, ma la fiducia in lui è totale. In casa Juventus, dopo la prestazione opaca di Verona, si studia il modo migliore per accelerare l’inserimento di Loïs Openda, l’attaccante belga arrivato negli ultimi giorni di mercato. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, il tecnico Igor Tudor avrebbe già in mente una strategia precisa, che passa anche attraverso una possibile modifica tattica. Openda Juve: la ricetta per l’inserimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juve, il belga ancora in fase di ambientamento: Tudor può aiutare così l’attaccante arrivato dal Lipsia. La possibile svolta tattica

