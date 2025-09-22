Openda Juve clamoroso dalla Continassa | Tudor avrebbe preferito un altro attaccante Il nome nel mirino del tecnico croato
Openda Juve, la preferenza del tecnico era per un centravanti con caratteristiche diverse: ora si studia un nuovo modulo per il belga. Un acquisto di altissimo livello, un potenziale crac per l’attacco della Juve, ma forse non la primissima scelta del suo allenatore. Attorno all’arrivo di Loïs Openda in bianconero emerge un retroscena di mercato svelato da Tuttosport, che getta una luce diversa sulle strategie estive del club. Secondo il quotidiano, infatti, Igor Tudor avrebbe indicato alla dirigenza un profilo diverso per il ruolo di centravanti, un giocatore con caratteristiche più funzionali al suo credo tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Kolo Muani–Juve, il PSG alza le richieste: Openda e Jackson le alternative
Openda Juve, totali conferme sull’attaccante del Lipsia: c’è stato un primo contatto con i bianconeri! L’affare può scaldarsi
Openda Juve, l’idea può decollare nelle ultime ore di mercato! Serve questo doppio incastro per portarlo a Torino: cosa deve succedere
Dalla Juve alla Roma a parametro zero: colpo folle; Openda Juve, dalla Continassa: c'era un altro nome in lista; Clamoroso, torna alla Juventus a luglio 2026: è tutto vero.
Openda subito titolare? Spifferi dalla Continassa non lo escludono a priori anche se… Cosa filtra verso il derby d’Italia contro l’Inter - Spifferi dalla Continassa non lo escludono a priori: dipenderà anche e soprattutto dall’eventuale cambio di modulo di Tudor Openda vuole convincere l’allenatore Igor Tudor a co ... Si legge su juventusnews24.com
Juventus, ecco Openda: Tudor scopre il nuovo acquisto, contro l'Inter già in campo? - L'attaccante belga pronto a mettersi a disposizione dopo la Nazionale: con l'Inter può già essere un'arma in più. Come scrive ilbianconero.com