Open Week sulle malattie cardiovascolari | consulenze gratuite per ridurre i fattori di rischio

Arezzo, 22 settembre 2025 – Visite e consulenze mediche gratuite in occasione della Giornata Mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre negli ospedali San Donato di Arezzo, Misericordia di Grosseto e Campostaggia di Poggibonsi, che aderiscono alle iniziative promosse, per il quinto anno consecutivo, dalla Fondazione Onda ETS. Una Open Week, dal 26 settembre al 2 ottobre, dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuoverne l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

