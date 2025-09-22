Open Week sulle malattie cardiovascolari | consulenze gratuite per ridurre i fattori di rischio

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 22 settembre 2025 –  Visite e consulenze mediche gratuite in occasione della Giornata Mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre negli ospedali San Donato di Arezzo, Misericordia di Grosseto e Campostaggia di Poggibonsi, che aderiscono alle iniziative promosse, per il quinto anno consecutivo, dalla Fondazione Onda ETS. Una Open Week, dal 26 settembre al 2 ottobre, dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuoverne l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

open week sulle malattie cardiovascolari consulenze gratuite per ridurre i fattori di rischio

© Lanazione.it - Open Week sulle malattie cardiovascolari: consulenze gratuite per ridurre i fattori di rischio

In questa notizia si parla di: open - week

Teatro e danza: si parte con l’Open Week

Giornata mondiale del Cuore, open week a Torrette: visite gratuite per la prevenzione delle patologie cardiovascolari

Open Week sulle malattie cardiovascolari, al Policlinico due appuntamenti per informare e prevenire

Malattie cardiovascolari. Arriva l'(H)open week della fondazione Onda; Umbria protagonista all’Open Week su malattie cardiovascolari; MALATTIE CARDIOVASCOLARI: DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE ARRIVA L’(H)OPEN WEEK DELLA FONDAZIONE ONDA. L’IMPEGNO DEL S. ANNA E DELL’AZIENDA USL DI FERRARA.

open week malattie cardiovascolariOpen Week sulle malattie cardiovascolari: consulenze gratuite per ridurre i fattori di rischio - Arezzo, 22 settembre 2025 – Visite e consulenze mediche gratuite in occasione della Giornata Mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre negli ospedali San Donato di Arezzo, Misericordia di ... msn.com scrive

open week malattie cardiovascolariUna settimana contro le malattie cardiovascolari. Consulenze gratuite negli ospedali - Visite e consulenze mediche gratuite in occasione della Giornata Mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre negli ospedali San Donato di Arezzo, Misericordia di Grosseto e Campostaggia di ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Open Week Malattie Cardiovascolari