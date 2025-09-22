Open House Napoli dal 3 ottobre il Festival dell’Architettura | porte aperte a 150 monumenti della città
Si presenta domani martedì 23 settembre alle ore 11 all’Istituto Cnr Stems in via Guglielmo Marconi 4 a Napoli il programma della VII edizione del Festival dell’Architettura (3,4 e 5 ottobre). Al termine, ci sarà la visita guidata a cura del Prof. Massimo Pica Ciamarra, progettista della sede dell’Istituto Cnr Stems, di cui quest’anno si celebrano i 40 anni dalla posa della prima pietra. Alla conferenza partecipano i partner istituzionali del Festival ed i referenti degli oltre 150 siti, percorsi ed eventi in programma. Prevista la partecipazione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del vice sindaco e assessore all’Urbanistica Laura Lieto, della presidente di Anm Rita Maria Antonia Mastrullo, del presidente di Eav Umberto De Gregorio, della direttrice del Diarc Marella Santangelo, della direttrice del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Ornella Zerlenga, del presidente dell’Ordine degli Architetti i Napoli e Provincia Lorenzo Capobianco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
