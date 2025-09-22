Onu si apre l’Assemblea generale nella tempesta su Gaza e il riconoscimento della Palestina
Si è aperta oggi all’Onu l’80esima Assemblea Generale (Unga80), un’edizione dominata dalla guerra a Gaza e dalla spinosa questione del riconoscimento dello Stato palestinese, che vede una significativa frattura tra gli Stati Uniti e Israele da un lato, e un ampio schieramento di Paesi, guidati da Francia e Regno Unito, dall’altro. La cerimonia di apertura ha dato il via a una settimana di lavori che si preannunciano tesi, con la Conferenza di alto livello per la soluzione a due Stati che potrebbe segnare un punto di svolta diplomatico. Oltre ai due Paesi europei, un gruppo in via di allargamento – che include Malta, Australia, Canada, Belgio, Lussemburgo e Portogallo – annuncia l’intenzione di procedere al riconoscimento, un passo dal forte peso simbolico e politico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: apre - assemblea
Mediobanca rilancia su Banca Generali, convocata assemblea il 21 agosto; Generali apre al dialogo su un’alleanza strategica di lungo termine
Mediobanca, cade il fortino di Nagel: l’assemblea apre la strada all’arrivo di Mps
Si apre a New York l’80ª Assemblea generale dell’ONU con Gaza e Palestina al centro dei lavori. Attesa per il discorso di Trump con cui, secondo il Wall Street Journal, ribadirà il ruolo unilaterale degli Usa
Radio1 Rai. . Si allunga la lista dei Paesi che riconoscono lo Stato di #Palestina. Il tema sarà in primo piano nell'80esima Assemblea generale ONU che si apre nel pomeriggio. Per Macron è l'unica soluzione. Per Washington è solo un atto simbolico. Frances - facebook.com Vai su Facebook
Si allunga la lista dei Paesi che riconoscono lo Stato di #Palestina. Il tema sarà in primo piano nell'80esima Assemblea generale ONU che si apre nel pomeriggio. Per Macron è l'unica soluzione. Per Washington è solo un atto simbolico. @francibaron #GR1 - X Vai su X
Al via l'80º Assemblea generale delle Nazioni Unite: da Gaza alla crisi climatica i temi sul tavolo, quando l’intervento di Meloni - Antonio Guterres: «Per affrontare le sfide, non dobbiamo solo difendere le Nazioni Unite, ma rinnovare le basi della cooperazione internazionale e garantire che possiamo offrire risultati per le perso ... Segnala italiaoggi.it
Onu, oggi al via l'Assemblea Generale. Gaza e Ucraina i nodi principali - 156 Paesi su 193 chiedono il riconoscimento dello Stato palestinese, ma resta il veto degli USA che ha negato i visti alla delegazione palestinese. Da msn.com