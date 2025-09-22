Onu si apre l’Assemblea generale nella tempesta su Gaza e il riconoscimento della Palestina

Si è aperta oggi all’Onu l’80esima Assemblea Generale (Unga80), un’edizione dominata dalla guerra a Gaza e dalla spinosa questione del riconoscimento dello Stato palestinese, che vede una significativa frattura tra gli Stati Uniti e Israele da un lato, e un ampio schieramento di Paesi, guidati da Francia e Regno Unito, dall’altro. La cerimonia di apertura ha dato il via a una settimana di lavori che si preannunciano tesi, con la Conferenza di alto livello per la soluzione a due Stati che potrebbe segnare un punto di svolta diplomatico. Oltre ai due Paesi europei, un gruppo in via di allargamento – che include Malta, Australia, Canada, Belgio, Lussemburgo e Portogallo – annuncia l’intenzione di procedere al riconoscimento, un passo dal forte peso simbolico e politico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

