Onu si apre l’Assemblea generale nella tempesta su Gaza e il riconoscimento della Palestina

Ilfogliettone.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperta oggi all’Onu l’80esima Assemblea Generale (Unga80), un’edizione dominata dalla guerra a Gaza e dalla spinosa questione del riconoscimento dello Stato palestinese, che vede una significativa frattura tra gli Stati Uniti e Israele da un lato, e un ampio schieramento di Paesi, guidati da Francia e Regno Unito, dall’altro. La cerimonia di apertura ha dato il via a una settimana di lavori che si preannunciano tesi, con la Conferenza di alto livello per la soluzione a due Stati che potrebbe segnare un punto di svolta diplomatico. Oltre ai due Paesi europei, un gruppo in via di allargamento – che include Malta, Australia, Canada, Belgio, Lussemburgo e Portogallo – annuncia l’intenzione di procedere al riconoscimento, un passo dal forte peso simbolico e politico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

onu si apre l8217assemblea generale nella tempesta su gaza e il riconoscimento della palestina

© Ilfogliettone.it - Onu, si apre l’Assemblea generale nella tempesta su Gaza e il riconoscimento della Palestina

In questa notizia si parla di: apre - assemblea

Mediobanca rilancia su Banca Generali, convocata assemblea il 21 agosto; Generali apre al dialogo su un’alleanza strategica di lungo termine

Mediobanca, cade il fortino di Nagel: l’assemblea apre la strada all’arrivo di Mps

Si apre a New York l’80ª Assemblea generale dell’ONU con Gaza e Palestina al centro dei lavori. Attesa per il discorso di Trump con cui, secondo il Wall Street Journal, ribadirà il ruolo unilaterale degli Usa

onu apre l8217assemblea generaleAl via l'80º Assemblea generale delle Nazioni Unite: da Gaza alla crisi climatica i temi sul tavolo, quando l’intervento di Meloni - Antonio Guterres: «Per affrontare le sfide, non dobbiamo solo difendere le Nazioni Unite, ma rinnovare le basi della cooperazione internazionale e garantire che possiamo offrire risultati per le perso ... Segnala italiaoggi.it

onu apre l8217assemblea generaleOnu, oggi al via l'Assemblea Generale. Gaza e Ucraina i nodi principali - 156 Paesi su 193 chiedono il riconoscimento dello Stato palestinese, ma resta il veto degli USA che ha negato i visti alla delegazione palestinese. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Onu Apre L8217assemblea Generale