Onu oggi Meloni a New York Governo | Stato palestinese solo quando libero da Hamas
(Adnkronos) – Mentre l'Italia si ferma per sostenere la popolazione di Gaza con lo sciopero generale dell'Usb, a New York, dove si apre l'Assemblea generale dell'Onu, cresce il numero di Paesi che riconoscono lo Stato palestinese. Un club di cui Roma non farà parte. Al Palazzo di Vetro il conflitto in Medio Oriente sarà il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: oggi - meloni
Paolo Borsellino, Meloni: "Oggi scriviamo una pagina di storia"
Papa Leone XIV riceve oggi la premier Giorgia Meloni
Quanto costeranno i dazi Usa: «Dieci volte le tasse di oggi. Perché Meloni esulta?»
In una realtà parallela, oggi Meloni sarebbe in piazza a contestare il genocidio a Gaza. Invece, quello che succede, tra pastarelle e pranzi con i nonni, lo si può vedere nella seconda foto - X Vai su X
Tra una pastarella da “zia Mara” e l’altra, Giorgia Meloni oggi ha trovato il tempo di presentarsi alla festa di Gioventù Nazionale e pronunciare l’ultima e più grave vergogna su Charlie Kirk. Con quel misto di vittimismo, rabbia, aggressività e via di tutto il reperto - facebook.com Vai su Facebook
Meloni a New York per Assemblea generale Onu. Tra temi Gaza, Ucraina e ruolo Nazioni Unite; Onu, oggi Meloni a New York. Governo: Stato palestinese solo quando libero da Hamas; Meloni parte per New York ma evita di passare dal parlamento.
Onu, oggi Meloni a New York. Governo: "Stato palestinese solo quando libero da Hamas" - La posizione dell'esecutivo sull'eventuale riconoscimento della Palestina resta improntata alla massima prudenza ... msn.com scrive
Meloni vola all'Onu: l'Italia dirà no al riconoscimento della Palestina - Il governo fa sponda con la Germania e si smarca dall'iniziativa di altri paesi europei come Francia e Regno Unito. Come scrive ilfoglio.it