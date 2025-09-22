Onu nodo Palestina all’apertura dell’Assemblea Generale

New York, 20 settembre 2025 – New York si prepara a blindarsi. Domani si apre il dibattito generale della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il consueto appuntamento che ogni settembre porta capi di Stato e di governo al Palazzo di Vetro; quest’anno coincide con gli 80 anni dalla fondazione dell’Onu, nata nel 1945 sulle macerie della Seconda guerra mondiale. Quest’anno, più che mai, l’agenda è dominata dalle guerre: la crisi umanitaria a Gaza e il conflitto in Ucraina catalizzeranno l’attenzione della comunità internazionale. Da un lato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso con un discorso che chiederà nuove garanzie di sostegno militare e politico; dall’altro, Mosca affida la sua voce al ministro degli Esteri Sergej Lavrov, pronto a rilanciare le accuse contro l’Occidente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it