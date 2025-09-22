Onu nodo Palestina all’apertura dell’Assemblea Generale
New York, 20 settembre 2025 – New York si prepara a blindarsi. Domani si apre il dibattito generale della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il consueto appuntamento che ogni settembre porta capi di Stato e di governo al Palazzo di Vetro; quest’anno coincide con gli 80 anni dalla fondazione dell’Onu, nata nel 1945 sulle macerie della Seconda guerra mondiale. Quest’anno, più che mai, l’agenda è dominata dalle guerre: la crisi umanitaria a Gaza e il conflitto in Ucraina catalizzeranno l’attenzione della comunità internazionale. Da un lato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso con un discorso che chiederà nuove garanzie di sostegno militare e politico; dall’altro, Mosca affida la sua voce al ministro degli Esteri Sergej Lavrov, pronto a rilanciare le accuse contro l’Occidente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: nodo - palestina
Tajani e il nodo Palestina: «Va ricostruita unendo Gaza e Cisgiordania, poi riconosciuta». E apre all’invio di soldati italiani
22 SETTEMBRE: GIORNATA DI SCIOPERO E MOBILITAZIONE PER LA PALESTINA LIBERA Le notizie che ci arrivano dalla Striscia di Gaza e dal resto dei territori palestinesi ci parlano di un inferno sulla terra. Le sanzioni economiche valutate in sede europe - facebook.com Vai su Facebook
Onu, oggi al via l'Assemblea Generale. Gaza e Ucraina i nodi principali - 156 Paesi su 193 chiedono il riconoscimento dello Stato palestinese, ma resta il veto degli USA che ha negato i visti alla delegazione palestinese. msn.com scrive
Onu, la Palestina torna sul tavolo del Consiglio di Sicurezza - Dopo una pausa di alcuni anni, riprende all’Onu la battaglia per il riconoscimento pieno della Palestina, che dal 2012 è già Stato non membro. Come scrive ilmanifesto.it