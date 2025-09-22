Onu Meloni attesa a New York Palazzo Chigi conferma | sì alla Palestina ma quando sarà libera da Hamas
Riflettori puntati sull’ Assemblea generale dell’Onu che si apre domani a New York mentre in Italia ultra sinistra e pro Pal bloccano il Paese, rimasto ostaggio per 24 ore dello sciopero generale e della violenza dei manifestanti. Al Palazzo di Vetro il conflitto in Medio Oriente sarà il tema centrale di un vertice che coincide con l’80esimo anniversario delle Nazioni Unite, fondate a San Francisco il 26 giugno 1945. Nel dibattito generale – quest’anno intitolato “Meglio insieme: 80 anni e oltre per la pace, lo sviluppo e i diritti umani” – anche ka guerra in Ucraina. Onu, Meloni attesa a New York in serata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
