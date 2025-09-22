Onu Macron | La Francia riconosce la Palestina Tajani | Nessun futuro per Hamas a Gaza
"La Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina". Lo ha annunciato Emmanuel Macron alla conferenza di alto livello all'Onu per la soluzione dei due stati, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita. Per il presidente francese, questo riconoscimento "è la soluzione che consentirà la pace per Israele".
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia: Eliseo, Macron ha parlato per 2 ore con Putin di Ucraina e Iran
Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni
La Francia di Emmanuel Macron sta facendo fronte comune coi Paesi del gruppo Visegrad e con l’Italia di Giorgia Meloni per rimandare la scelta dei nuovi target climatici europei. La notizia non è del tutto nuova, ma un articolo pubblicato ieri da Politico Europ - X Vai su X
Le ragioni delle proteste anti Macron e anti governo in Francia. L'articolo del Financial Times tratto dalla rassegna di Liturri. Su Startmag.it - facebook.com Vai su Facebook
L'assemblea Generale ONU si apre a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Re Abdullah di Giordania interviene all'ONU: La guerra di Gaza deve finire; Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu; La Francia riconosce la Palestina, annuncio di Macron all'Onu.
