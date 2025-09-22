Onu Macron | La Francia riconosce la Palestina Tajani | Nessun futuro per Hamas a Gaza

(Adnkronos) – "La Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina". Lo ha annunciato Emmanuel Macron alla conferenza di alto livello all'Onu per la soluzione dei due stati, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita. Per il presidente francese, questo riconoscimento "è la soluzione che consentirà la pace per Israele". Per Hamas, come tutti coloro che fomentano . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it