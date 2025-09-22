Onu Macron | La Francia riconosce la Palestina Tajani | Nessun futuro per Hamas a Gaza

Webmagazine24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "La Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina". Lo ha annunciato Emmanuel Macron alla conferenza di alto livello all'Onu per la soluzione dei due stati, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita. Per il presidente francese, questo riconoscimento "è la soluzione che consentirà la pace per Israele". Per Hamas, come tutti coloro che fomentano . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: macron - francia

Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro

Francia: Eliseo, Macron ha parlato per 2 ore con Putin di Ucraina e Iran

Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni

L'assemblea Generale ONU si apre a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Re Abdullah di Giordania interviene all'ONU: La guerra di Gaza deve finire; Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu; La Francia riconosce la Palestina, annuncio di Macron all'Onu.

onu macron francia riconosceOnu, Macron: "La Francia riconosce la Palestina". Tajani: "Nessun futuro per Hamas a Gaza" - Lo ha annunciato Emmanuel Macron alla conferenza di alto livello all'Onu per la soluzione dei due stati, co- Scrive adnkronos.com

onu macron francia riconosceGaza, Macron all'Onu: «La Francia riconosce lo stato di Palestina nel nome della pace» - Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Onu Macron Francia Riconosce