Onu e Nato due giorni di vertici L’Europa orientale sotto pressione russa

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si riunisce oggi per discutere dell’incursione russa nei cieli estoni di venerdì scorso, quando tre MiG-31 hanno violato lo spazio aereo del Paese baltico, costringendo all’intervento immediato i caccia italiani di stanza nella regione. È la seconda volta in dieci giorni che il dossier Russia arriva a New York. La scorsa settimana era stata la Polonia a chiedere un incontro straordinario dopo l’ingresso di droni russi nel proprio spazio aereo. Domani toccherà alla Nato, con una riunione degli ambasciatori convocata da Tallinn grazie all’attivazione dell’Articolo 4, anch’esso evocato da Varsavia la scorsa settimana, lo strumento di consultazione di emergenza dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Onu e Nato, due giorni di vertici. L’Europa orientale sotto pressione russa

