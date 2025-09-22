Onu al via l’Assemblea Generale Macron | Riconoscere la Palestina è l’unica soluzione politica Gli Stati Uniti | Mosse di facciata
Si apre oggi a New York l’ 80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la guerra a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina come temi dominanti. A tenere banco saranno le decisioni di Francia e Regno Unito, affiancati da Malta, Canada, Australia, Belgio, Lussemburgo e Portogallo, Andorra e San Marino che si preparano a formalizzare il riconoscimento politico della Palestina e a rilanciare la soluzione a due Stati. La giornata prevede la cerimonia di apertura e una Conferenza di alto livello per la risoluzione pacifica della questione palestinese, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Open.online
Siria, Al Jolani parlerà all’Assemblea generale Onu
Israele, Tajani: "Sanzioni ai coloni violenti". Usa negano visti ai palestinesi per Assemblea generale. Abu Mazen: "E' illegale"
#TG2000 - #ONU, al via Assemblea Generale. Veto degli #USA su #Gaza #22settembre #Trump #MedioOriente #Allenby #GazaCity #Palestina #Netanyahu #Hamas #Israel #IsraelPalestineconflict #Rubio #News #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Il premier israeliano Netanyahu annuncia che all'Assemblea generale dell'Onu parlerà della sua "visione della pace attraverso la forza". Nella Striscia, intanto, gli attacchi dell'Idf provocano almeno 50 morti. Appello di Papa Leone per Gaza ? https://l.eurone - facebook.com Vai su Facebook
L’assemblea Onu vota a favore della soluzione dei due Stati tra Israele e Palestina senza il coinvolgimento di Hamas.
Onu, oggi al via l'Assemblea Generale. Gaza e Ucraina i nodi principali - 156 Paesi su 193 chiedono il riconoscimento dello Stato palestinese, ma resta il veto degli USA che ha negato i visti alla delegazione palestinese. Secondo msn.com
Assemblea generale Onu: da Gaza all’Ucraina, tutti i temi sul tavolo - A New York, tutto è pronto per l'80esima Assemblea generale dell'Onu con i leader mondiali che dovranno decidere su svariati temi. Segnala newsmondo.it