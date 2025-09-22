Onu al via l’Assemblea Generale Macron | Riconoscere la Palestina è l’unica soluzione politica Gli Stati Uniti | Mosse di facciata

Si apre oggi a New York l’ 80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la guerra a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina come temi dominanti. A tenere banco saranno le decisioni di Francia e Regno Unito, affiancati da Malta, Canada, Australia, Belgio, Lussemburgo e Portogallo, Andorra e San Marino che si preparano a formalizzare il riconoscimento politico della Palestina e a rilanciare la soluzione a due Stati. La giornata prevede la cerimonia di apertura e una Conferenza di alto livello per la risoluzione pacifica della questione palestinese, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Open.online