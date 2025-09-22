Onu al via l’Assemblea Generale 11 Paesi pronti a riconoscere lo Stato di Palestina Israele attacca | Dichiarazioni vuote

Si è aperta oggi, lunedì 22 settembre, a New York l’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il riconoscimento dello Stato di Palestina e la guerra a Gaza tra i temi principali. Secondo fonti del Palazzo di Vetro, saranno undici i Paesi che procederanno al riconoscimento politico della Palestina durante la Conferenza internazionale di alto livello per la risoluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione a due Stati, organizzata da Parigi e Riad. Tra questi Australia, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Malta, Nuova Zelanda, Regno Unito e San Marino. 🔗 Leggi su Open.online