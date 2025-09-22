Onu al via l’Assemblea Generale 11 Paesi pronti a riconoscere lo Stato di Palestina Israele attacca | Dichiarazioni vuote
Si è aperta oggi, lunedì 22 settembre, a New York l’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il riconoscimento dello Stato di Palestina e la guerra a Gaza tra i temi principali. Secondo fonti del Palazzo di Vetro, saranno undici i Paesi che procederanno al riconoscimento politico della Palestina durante la Conferenza internazionale di alto livello per la risoluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione a due Stati, organizzata da Parigi e Riad. Tra questi Australia, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Malta, Nuova Zelanda, Regno Unito e San Marino. 🔗 Leggi su Open.online
Onu si apre l’Assemblea generale nella tempesta su Gaza e il riconoscimento della Palestina; L’assemblea Onu vota a favore della soluzione dei due Stati tra Israele e Palestina senza il coinvolgimento di Hamas.
Tel Aviv: «Flotilla organizzata da Hamas, non le consentiremo violare blocco». New York blindata per assemblea Onu - Si apre oggi a New York, l’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, Unga80, con la guerra a Gaza e la questione del riconoscimento al centro dei lavori dei delegati. Secondo ilsole24ore.com
Onu, oggi al via l'Assemblea Generale. Gaza e Ucraina i nodi principali - 156 Paesi su 193 chiedono il riconoscimento dello Stato palestinese, ma resta il veto degli USA che ha negato i visti alla delegazione palestinese. Segnala msn.com