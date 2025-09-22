Onu al via Assemblea Generale Veto degli Usa su Gaza

Tv2000.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema Gaza irrompe all’assemblea generale delle Nazioni Unite. 150 paesi su 192 riconoscono lo Stato palestinese, ma gli Stati Uniti bloccano tutto con il veto. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

onu al via assemblea generale veto degli usa su gaza

© Tv2000.it - Onu, al via Assemblea Generale. Veto degli Usa su Gaza

In questa notizia si parla di: assemblea - generale

Medici di medicina generale e criticità: se ne parla in un'assemblea pubblica a Predappio

Siria, Al Jolani parlerà all’Assemblea generale Onu

Israele, Tajani: "Sanzioni ai coloni violenti". Usa negano visti ai palestinesi per Assemblea generale. Abu Mazen: "E' illegale"

Meloni all’Assemblea generale dell’Onu, tra i temi Gaza e Ucraina; Onu, oggi al via l'Assemblea Generale. Gaza e Ucraina i nodi principali; Cosa c'è in gioco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite?.

onu via assemblea generaleAl via l’assemblea Onu: sul tavolo il riconoscimento della Palestina - Dopo il "sì" di Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo, sono quasi 150 i Paesi che riconoscono la Palestina. Come scrive unionesarda.it

onu via assemblea generaleGaza, al via assemblea Onu: sul tavolo riconoscimento Palestina. Flotilla: «Ci seguono droni non identificati» - Si apre oggi a New York, l’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, Unga80, con la guerra a Gaza e la questione del riconoscimento al centro dei lavori dei delegati. Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Onu Via Assemblea Generale