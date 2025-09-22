Dal 23 al 30 settembre, Star Comics trasforma l'Italia in una rotta piratesca dedicata a One Piece. Tra nuove uscite, incontri con esperti e omaggi esclusivi, i fan di Eiichiro Oda potranno rivivere la magia della saga e scoprire sorprese inedite. Il manga dei record non smette di scrivere nuove pagine di storia: anche dopo oltre venticinque anni di navigazione editoriale, One Piece continua a solcare i mari della fantasia collettiva, accendendo entusiasmi e nuove discussioni. Con la One Piece Week, Star Comics propone sette giorni di eventi, uscite e iniziative per portare lettori e appassionati al cuore dell'universo creato da Eiichiro Oda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece Week: una settimana di celebrazioni per l'opera di Eiichiro Oda tra eventi speciali ed esclusive