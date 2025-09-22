One Piece Week | una settimana di celebrazioni per l' opera di Eiichiro Oda tra eventi speciali ed esclusive
Dal 23 al 30 settembre, Star Comics trasforma l'Italia in una rotta piratesca dedicata a One Piece. Tra nuove uscite, incontri con esperti e omaggi esclusivi, i fan di Eiichiro Oda potranno rivivere la magia della saga e scoprire sorprese inedite. Il manga dei record non smette di scrivere nuove pagine di storia: anche dopo oltre venticinque anni di navigazione editoriale, One Piece continua a solcare i mari della fantasia collettiva, accendendo entusiasmi e nuove discussioni. Con la One Piece Week, Star Comics propone sette giorni di eventi, uscite e iniziative per portare lettori e appassionati al cuore dell'universo creato da Eiichiro Oda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: piece - week
One Piece Week a Milano: una settimana tra novità, talk e omaggi unici. Dove e quando
One Piece Week: un talk dedicato agli amanti del manga di successo
One Piece Week: dal 23 al 30 settembre Star Comics celebra il capolavoro di Eiichiro Oda
One Piece Week: una settimana di celebrazioni per l’opera di Eiichiro Oda https://gonagaiworld.com/one-piece-week-una-settimana-di-celebrazioni-per-lopera-di-eiichiro-oda/… #Manga #News #EiichiroOda #Manga #OnePiece #PaniniComics #StarComics - X Vai su X
Manca pochissimo alla One Piece Week! ? Manga: - Brave Bell 3 (in arrivo) - Detective Conan new edition 63 (in arrivo) - Dead Rock 1 (in arrivo) - Lili-men 6 (in arrivo) - Minecraft 6 (in arrivo) - One Piece 111 (in arrivo) - One Piece 111 variant (in arriv - facebook.com Vai su Facebook
One Piece Week: una settimana di celebrazioni per l'opera di Eiichiro Oda tra eventi speciali ed esclusive; Star Comics lancia la One Piece Week 2025 dal 23 al 30 settembre; In arrivo la One Piece Week: talk, promozioni, novità per il più longevo dei manga.
ONE PIECE WEEK: tante novità e offerte dal 23 al 30 settembre - Star Comics annuncia la ONE PIECE WEEK, una settimana di novità e offerte dedicate all'amatissima opera di Eiichiro Oda. Riporta akibagamers.it
In arrivo la One Piece Week: talk, promozioni, novità per il più longevo dei manga - 111, di uno spin off e della raccolta "al femminile" la settimana dei festeggiamenti della saga giapponese di Rufy. Secondo dire.it