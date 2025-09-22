Ondata di maltempo sull’Italia | piogge intense a Milano a Savona esonda il Bormida

(Adnkronos) – Con l'arrivo dell'autunno, una nuova ondata di maltempo si abbatte sull'Italia. Colpite la Lombardia e soprattutto la Liguria, tra piogge incessanti, allerta meteo, ingrossamento ed esondazioni di fiumi. Ecco il punto sulla situazione e i disagi. Piove incessantemente da questa notte su Milano, dove il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato .

La forte ondata di maltempo è iniziata: chiusa la funivia ai Piani d'Erna

Violente grandinate in Valcamonica, un grande abete cade in strada a Capriolo: forte ondata di maltempo

Violente grandinate in Valcamonica, un albero cade in strada a Capriolo: forte ondata di maltempo

Maltempo, allerta meteo su nove Regioni: 80mm pioggia in poche ore a nord di Milano, esonda il fiume Bormida a Savona - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, ha ...

Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Liguria: forti temporali a Milano - L'arrivo dell'autunno ha portato un'ondata di maltempo che ha investito Lombardia e Liguria.