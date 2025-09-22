Ondata di maltempo sul grossetano disagi e allagamenti a Paganico | Non uscite di casa

Paganico, 22 settembre 2025 - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio sul grossetano ed in particolare sulla zona di Paganico. Il nubifragio ha creato disagi e allagamenti in varie zone della città. Le piogge hanno causato anche l'esondazione del torrente Gretano: per allagamento è attualmente chiusa al traffico, per un tratto di due km, la statale 223 Siena-Grosseto in direzione Paganico nel territorio di Civitella. Lo rende noto Anas spiegando che sul posto sono presenti i vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione dell'evento. Il Comune di Civitella Paganico "a seguito della forte bomba d'acqua che ha interessato il territorio" invita inoltre la popolazione "alla massima prudenza e a non spostarsi se non strettamente necessario".

