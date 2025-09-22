Omicidio Tucci per i giudici il buttafuori non voleva ucciderlo | sentenza confermata con pena ridotta di 2 anni
“Siamo frastornati per questa sentenza ma ci eravamo preparati al fatto che, in Italia, la giustizia non funziona. Avevamo sperato che i giudici riformulassero l'accusa ma, alla fine, ci siamo illusi ancora una volta. Ti ammazzano un figlio e, poi, al colpevole danno anche lo sconto di pena. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - tucci
Omicidio Tucci, genitori e Pm chiedono di riformulare la sentenza: "Fu un atto volontario"
Omicidio Tucci, l'Appello conferma sentenza di primo grado. I genitori del vigile del fuoco contestano in aula la decisione
L'AUTOPSIA - Quattro colpi alla testa, l'agonia di un'ora: così Martina è morta a 14 anni. La ragazzina fu uccisa lo scorso 26 maggio ad Afragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci, maggiorenne reo confesso e in carcere per omicidio - facebook.com Vai su Facebook
A Bologna il 22 settembre l’appello per la morte di Giuseppe Tucci: i familiari chiedono la condanna per omicidio volontario del buttafuori già condannato a 12 anni in primo grado #Rimini #Cronaca - X Vai su X
Omicidio Tucci, per i giudici il buttafuori non voleva ucciderlo: sentenza confermata con pena ridotta di 2 anni; Omicidio Tucci, l'Appello conferma sentenza di primo grado. I genitori del vigile del fuoco contestano in aula la decisione; Vigile del fuoco ucciso. La battaglia dei genitori: Delusi dalla giustizia. Ora facciamo ricorso.
Morte di Giuseppe Tucci: confermati in appello 12 anni al buttafuori - La corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado per Klajdi Mjeshtri: 12 anni per omicidio preterintenzionale del vigile del fuoco, avvenuto a Rimini nel giugno 2023 ... Lo riporta rainews.it
Omicidio Tucci. Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado per Mjeshtri - La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado per il 29enne Klajdi Mjeshtri, condannato a 12 anni per l' omicidio del Vigile del Fuoco foggiano Giuseppe Tucci. Riporta newsrimini.it