Omicidio Tucci l' Appello conferma sentenza di primo grado I genitori del vigile del fuoco contestano in aula la decisione
Niente riqualificazione del reato e sconto di pena di 2 anni. I giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 29enne di origini albanesi che uccise, massacrandolo di pugni, il vigile del fuoco 34enne Giuseppe. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Omicidio Tucci, genitori e Pm chiedono di riformulare la sentenza: "Fu un atto volontario"
A Bologna il 22 settembre l'appello per la morte di Giuseppe Tucci: i familiari chiedono la condanna per omicidio volontario del buttafuori già condannato a 12 anni in primo grado #Rimini #Cronaca
Morte di Giuseppe Tucci: confermati in appello 12 anni al buttafuori - La corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado per Klajdi Mjeshtri: 12 anni per omicidio preterintenzionale del vigile del fuoco, avvenuto a Rimini nel giugno 2023 ... Lo riporta rainews.it
Omicidio Tucci. Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado per Mjeshtri - La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado per il 29enne Klajdi Mjeshtri, condannato a 12 anni per l' omicidio del Vigile del Fuoco foggiano Giuseppe Tucci. Riporta newsrimini.it