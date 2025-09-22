Omicidio Tucci l' Appello conferma sentenza di primo grado I genitori del vigile del fuoco contestano in aula la decisione

Niente riqualificazione del reato e sconto di pena di 2 anni. I giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 29enne di origini albanesi che uccise, massacrandolo di pugni, il vigile del fuoco 34enne Giuseppe. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

