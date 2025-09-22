Omicidio Sharon Verzeni Sangare riconosciuto capace di intendere | cosa succede oggi in aula

Nell'ultima udienza del processo a carico di Moussa Sangare, accusato di aver ucciso a coltellate Sharon Verzeni mentre faceva jogging nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024, l'imputato era stato considerato "capace di intendere e di volere" al momento dei fatti. Oggi, lunedì 22 settembre, in aula verranno discussi dalle parti proprio i risultati di tale perizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: omicidio - sharon

Omicidio di Sharon Verzeni, la perizia sul killer: “Moussa è capace di intendere e volere”

Moussa Sangare condannato a tre anni di carcere: il reo-confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni ha maltrattato madre e sorella

Moussa Sangare, già in carcere per l’omicidio di Sharon Verzeni, condannato per maltrattamenti nei confronti della sorella e della madre

Lettera aperta della Rete antiviolenza al sindaco di Terno d'Isola, dopo la nota sul "danno di immagine" per l'omicidio di Sharon Verzeni - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Sharon Verzeni, al processo parlano gli psichiatri chiamati a esprimersi sulla capacità di intendere e di volere di Moussa Sangare; Delitto di Sharon, oggi in tribunale si torna sulla perizia psichiatrica di Sangare; Omicidio Verzeni, la perizia psichiatrica: Sangare capace di intendere e volere.

Omicidio Sharon Verzeni, al processo parlano gli psichiatri chiamati a esprimersi sulla capacità di intendere e di volere di Moussa Sangare - Per il perito della Corte d'Assise di Bergamo, l'imputato era lucido e in grado di comprendere la realtà quando uccise la 33enne a Terno d'Isola ... Da bergamo.corriere.it

Delitto di Sharon, oggi in tribunale si torna sulla perizia psichiatrica di Sangare - La relazione psichiatrica secondo cui Moussa Sangare era capace di intendere e di volere la notte del 30 luglio 2024, quando è stata uccisa Sharon Verzeni a Terno d’Isola, sarà discussa ... Scrive ecodibergamo.it