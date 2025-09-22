Omicidio Sharon Verzeni lo psichiatra | Sangare ha ucciso per il piacere di farlo lucidità terrificante
Per Massimo Biza, psichiatra per la parte civile, Moussa Sangare avrebbe ucciso Sharon Verzeni "per il piacere di farlo, equiparabile a un omicidio sadico". Il padre della 33enne di Terno d'Isola (Bergamo): "Non proviamo rancore, ma grande dolore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio di Sharon Verzeni, la perizia sul killer: “Moussa è capace di intendere e volere”
Moussa Sangare condannato a tre anni di carcere: il reo-confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni ha maltrattato madre e sorella
Moussa Sangare, già in carcere per l’omicidio di Sharon Verzeni, condannato per maltrattamenti nei confronti della sorella e della madre
