Omicidio di Sharon lo psichiatra Biza | Commesso per provare forti emozioni

Sharon Verzeni è stata uccisa “per noia”, secondo Giuseppina Paulillo, il perito nominato dalla Corte d’Assise del tribunale di Bergamo, chiamata a giudicare Moussa Sangare. “Un omicidio commesso per piacere, per un desiderio di provare emozioni forti”, ha aggiunto Massimo Biza, il consulente della parte civile, che assiste la mamma, il papà, i fratelli e il compagno della vittima. I due esperti più Sergio Monchieri, consulente del pm, concordano rispetto alla capacità di intendere e volere del trentenne, che avrebbe ucciso Sharon con 4 coltellate. Solo Alessandro Calvo, nominato dalla difesa, esprime qualche dubbio, soprattutto rispetto al fatto che non si sarebbe indagato a fondo sulle condizioni mentali dell’imputato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Omicidio di Sharon, lo psichiatra Biza: “Commesso per provare forti emozioni”

