Omicidio di Antonietta Rocco la ex badante Sabrina Dal Col resta in silenzio | carcere confermato

Latinatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario per essere interrogata. Sabrina Dal Col, 53enne, rinchiusa in carcere da sabato, deve rispondere dell'omicidio volontario di Antonietta Rocco, una donna di 63 anni, disabile e ipovedente. Assitita dagli avvocati Alessandro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - antonietta

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio

Antonietta Rocco uccisa a Latina: l’ex badante in silenzio davanti al giudice; Omicidio di Antonietta Rocco, la ex badante Sabrina Dal Col resta in silenzio: carcere confermato; Antonietta Rocco uccisa in casa, la badante non risponde al giudice: Dopo l'omicidio è andata al bingo.

omicidio antonietta rocco exAntonietta Rocco uccisa in casa, la badante non risponde al giudice: “Dopo l’omicidio è andata al bingo” - Fermata per la morte della 63enne Antonietta Rocco, Sabrina Del Col non ha risposto alle domande del gip. Da fanpage.it

omicidio antonietta rocco exAntonietta Rocco uccisa a Latina: l’ex badante in silenzio davanti al giudice - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Sabrina Dal Col, accusata dell'omicidio. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Antonietta Rocco Ex