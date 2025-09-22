Omicidio di Antonietta Rocco la ex badante Sabrina Dal Col resta in silenzio | carcere confermato
E' comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario per essere interrogata. Sabrina Dal Col, 53enne, rinchiusa in carcere da sabato, deve rispondere dell'omicidio volontario di Antonietta Rocco, una donna di 63 anni, disabile e ipovedente. Assitita dagli avvocati Alessandro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sabrina dal Col, la donna accusata dell’omicidio di Antonietta Rocco, sarebbe stata allontanata perché poco professionale. Avrebbe lavorato meno ore di quelle pattuite, portato l’anziana a casa sua, e coinvolto anche il marito nella sua gestione mentre lei no - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a #Latina: fermata l'ex badante. Ascoltati numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici, e la Squadra Mobile avrebbe raccolto "gravi indizi di colpevolezza". Antonietta Rocco, di 63 anni, era nel letto in una pozza di sangue https://buff.ly/ - X Vai su X
Antonietta Rocco uccisa in casa, la badante non risponde al giudice: “Dopo l’omicidio è andata al bingo” - Fermata per la morte della 63enne Antonietta Rocco, Sabrina Del Col non ha risposto alle domande del gip. Da fanpage.it
Antonietta Rocco uccisa a Latina: l’ex badante in silenzio davanti al giudice - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Sabrina Dal Col, accusata dell'omicidio. Si legge su rainews.it