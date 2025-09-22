Il silenzio di Sabrina Dal Col davanti al giudice. Sabrina Dal Col, 53 anni, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di convalida che si è tenuto questa mattina nel carcere di via Aspromonte, a Latina. La donna, difesa dagli avvocati Alessandro Farau e Maurizio Maricca, è accusata dell’omicidio volontario aggravato di Antonietta Rocco, 63 anni, trovata sgozzata nel suo letto venerdì mattina, in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Cario, ha preso atto della scelta dell’indagata, che ha preferito non chiarire la sua posizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio a Latina, l’ex badante tace davanti al gip, vista al Bingo dopo il delitto: ‘Era di famiglia’