ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo senza vita di Antonietta Rocco, 63 anni, è stato rinvenuto nella sua abitazione di via Muzio Scevola a Latina. La donna giaceva sul letto, in una pozza di sangue, con profonde ferite al collo e al volto. A dare l’allarme era stata la badante che, entrando in casa, ha trovato l’appartamento a soqquadro. Le indagini lampo. Le verifiche della Squadra Mobile di Latina hanno permesso in poche ore di individuare la presunta responsabile: S. D. C., 53 anni, ex collaboratrice domestica della vittima. La donna, incensurata, è stata fermata nella notte con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Omicidio a Latina: “La violenza dei colpi testimonia una rabbia particolare”. Fermata la ex badante