Omaggio ai giudici Livatino e Saetta | luci tricolore sul ponte San Giuliano per ricordare i magistrati vittime della mafia

Un segno di memoria lungo la nuova statale 640 “Strada degli scrittori”. In occasione della Settimana della legalità, Anas – in collaborazione con il contraente generale Empedocle 2 – ha reso omaggio ai giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta, assassinati in due agguati mafiosi avvenuti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

