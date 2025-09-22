Omaggio ai giudici Livatino e Saetta | luci tricolore sul ponte San Giuliano per ricordare i magistrati vittime della mafia

Un segno di memoria lungo la nuova statale 640 “Strada degli scrittori”. In occasione della Settimana della legalità, Anas – in collaborazione con il contraente generale Empedocle 2 – ha reso omaggio ai giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta, assassinati in due agguati mafiosi avvenuti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: omaggio - giudici

Trentacinque anni fa l'omicidio di Rosario Livatino, il giudice 'ragazzino'. Il magistrato fu ucciso dalla mafia ad Agrigento il 21 settembre 1990. Ricordato al Giubileo della giustizia, l'omaggio della Treccani. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La Treccani rende omaggio al giudice Livatino a 35 anni dall’omicidio, pubblicati inediti e la tesi https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/20/news/la_treccani_rende_omaggio_al_giudice_livatino_a_35_anni_dall_omicidio_pubblicati_inediti_e_la_tesi-4 - X Vai su X

Omaggio ai giudici Livatino e Saetta: luci tricolore sul ponte San Giuliano per ricordare i magistrati vittime della mafia; Traslazione salma del beato giudice Rosario Livatino; “Settimana della Legalità Giudici Livatino Saetta”, il programma dell’edizione 2024.

"Settimana della legalità", ecco tutte le commemorazioni per Saetta e Livatino - Il 21 e 25 settembre verrà ricordato il sacrificio dei magistrati Rosario Livatino e Antonino Saetta uccisi in due vili agguati mafiosi. Si legge su agrigentonotizie.it

Rosario Livatino, 35 anni dall’uccisione del giudice beato. Domani l’omaggio musicale ai Salesiani Sacro Cuore - Un omaggio artistico a Rosario Angelo Livatino, il "giudice ragazzino": questo l'appuntamento in programma per domani nella Chiesa Sacro Cuore ... Come scrive newsicilia.it