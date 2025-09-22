Oltre tre secoli di tessuti a maglia | Ricerca costante e italianità

CUSTODIRE IL PASSATO e guardare con entusiasmo al futuro: è probabilmente questo il segreto della stupefacente longevità del maglificio Maggia, attivo nel distretto tessile biellese fin dal Settecento e specializzato nella manifattura di tessuto a maglia su telai circolari, per l’abbigliamento di fascia alta e di lusso. Il distretto tessile di Biella spicca, a livello nazionale, per la notevole concentrazione di imprese e addetti con solido know-how nelle lavorazioni di qualità elevata. Anche in una congiuntura particolarmente complessa come quella attuale, il polo biellese vanta buone performance economico-reddituali, realizzate non solo dalle imprese di dimensioni maggiori, ma anche da quelle più piccole, distinguendosi, inoltre, per la presenza di player particolarmente longevi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre tre secoli di tessuti a maglia: "Ricerca costante e italianità"

