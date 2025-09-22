Tempo di lettura: 3 minuti Benevento ha vissuto una giornata che resterà impressa nella memoria di molti: oltre un migliaio di persone hanno attraversato la città, dal Rione Libertà alla Stazione Centrale, per esprimere vicinanza al popolo palestinese e chiedere la fine delle violenze a Gaza. Giovani, famiglie, associazioni, studenti: una comunità intera che ha deciso di farsi sentire. Tra i presenti spiccava il Magnifico Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora. Una presenza significativa, perché dimostra come il mondo accademico e culturale sappia ancora rispondere ai richiami della società civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Oltre mille in piazza per Gaza, nessun sindaco: il popolo c’è, la politica no