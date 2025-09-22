Oltre lo studio meccanico e ripetitivo | il valore della metacognizione nello studio degli adolescenti

Metodo di studio, questo sconosciuto. Se ne parla poco, lo si dà per scontato, spesso lo si pretende senza averlo mai insegnato davvero. Eppure, rappresenta uno snodo fondamentale per la crescita scolastica e personale di ogni studente. Nella quotidianità delle scuole secondarie di primo grado, si assiste frequentemente a un approccio allo studio improntato più all’urgenza del risultato che alla ricerca di una comprensione autentica. I ragazzi imparano a memoria, ripetono, sopravvivono alle interrogazioni, ma raramente si soffermano sul significato profondo di ciò che fanno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

