Olmert | Giorni contati per Netanyahu è dalla parte sbagliata della storia

Parmatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non so chi sostituirà il premier israeliano Netanyahu ma qualcuno prenderà il suo posto prima di quanto si pensi. I suoi giorni sono contati, è dalla parte sbagliata della storia, non rappresenta gli israeliani e i loro interessi". Lo ha dichiarato - dal palco del Festival di Open a Parma - l’ex. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: olmert - giorni

Olmert: Giorni contati per Netanyahu, è dalla parte sbagliata della storia; Festival di , Olmert con Al Kidwa: «Servono uomini e donne con il coraggio della pace nelle piazze di Israele e a Gaza» - Il video; Israele - Gaza, le news del 21 settembre. Macron: “Rilasciate gli ostaggi e apriremo l’ambasciata in Palestina”.

olmert giorni contati netanyahuIsraele, rischio tensioni all’evento con Olmert a Napoli: «Blindata la Ferrovia» - Poi pochi giorni fa anche Capodimonte decide di non concedere la sede. ilmattino.it scrive

olmert giorni contati netanyahuOlmert: "Spero che la guerra a Gaza finisca oggi stesso" - L'ex premier israeliano a Napoli per un'iniziativa promossa dalla Fondazione Rut. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Olmert Giorni Contati Netanyahu