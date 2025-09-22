Olmert | Giorni contati per Netanyahu è dalla parte sbagliata della storia

Non so chi sostituirà il premier israeliano Netanyahu ma qualcuno prenderà il suo posto prima di quanto si pensi. I suoi giorni sono contati, è dalla parte sbagliata della storia, non rappresenta gli israeliani e i loro interessi". Lo ha dichiarato - dal palco del Festival di Open a Parma - l’ex. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: olmert - giorni

Domenica saremo in corteo in concomitanza all'ultima giornata del festival di Open, con ospite Ehud Olmert, ex primo ministro di Israele responsabile di bombardamenti indiscriminati e crimini di guerra. Un tentativo di ripulire l'immagine di Israele agli occhi del - facebook.com Vai su Facebook

Grazie Napoli!?Abbiamo passato due giorni indimenticabili, abbiamo parlato di futuro con grandi ospiti internazionali e abbiamo dimostrato che una minoranza rumorosa non può impedire il regolare svolgimento di un'iniziativa aperta al dialogo. Grazie a tutt - X Vai su X

Olmert: Giorni contati per Netanyahu, è dalla parte sbagliata della storia; Festival di , Olmert con Al Kidwa: «Servono uomini e donne con il coraggio della pace nelle piazze di Israele e a Gaza» - Il video; Israele - Gaza, le news del 21 settembre. Macron: “Rilasciate gli ostaggi e apriremo l’ambasciata in Palestina”.

Israele, rischio tensioni all’evento con Olmert a Napoli: «Blindata la Ferrovia» - Poi pochi giorni fa anche Capodimonte decide di non concedere la sede. ilmattino.it scrive

Olmert: "Spero che la guerra a Gaza finisca oggi stesso" - L'ex premier israeliano a Napoli per un'iniziativa promossa dalla Fondazione Rut. Secondo rainews.it