Olimpia dal +17 al ko nel test col Fenerbahce

Finisce con un ko contro i campioni d’Europa in carica del Fenerbahce il torneo di Creta nel quale i biancorossi dell’Olimpia Milano hanno fatto il loro primo assaggio di Eurolega, a soli 9 giorni dall’esordio nella competizione fissato per il 30 settembre a Belgrado. L’Armani è uscita battuta 73-69 chiudendo così al 4° posto il torneo, ma in realtà ci sono state tante note positive, a partire da un inizio partita davvero promettente dove ha toccato anche il +17 sul 31-14 con l’intensità di Ellis e tiri di Brooks a fare la differenza. Poi la reazione dei turchi che, stimolati a dovere da un Jasikevicius già in forma campionato in panchina, hanno subito ricucito lo strappo chiudendo anche avanti sul 39-38 il primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

