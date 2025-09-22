Oleksandra Oliynykova vince il primo titolo Wta esulta il Ct San Giorgio del Sannio | è la nuova n 136 del mondo

Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per l’ucraina Oleksandra Oliynykova che si è aggiudicata il torneo WTA 125 Lexus Tolentino Open, il primo del circuito maggiore dopo i 10 titoli ITF.  La tennista é tesserata con il Ct San Giorgio del Sannio, squadra che lo scorso giugno anche grazie al suo prezioso contributo é stata promossa in Serie A2.    Seguita nelle Marche dai maestri Daniele e Roberto Pepe, la classe 2001 originaria di Kiev ha letteralmente dominato il torneo non da favorita senza perdere neanche un set e lasciando sempre pochi game alle avversarie: 61 62 al primo turno contro la Urgesi (n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

