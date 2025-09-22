Oktagon Roma 2025 | match clou Faraoni vs Akira Jr per la cintura dei massimi di kickboxing

Iltempo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 settembre 2025 - Svelato ufficialmente il nome dell'avversario di Mattia Faraoni, bicampione del mondo ISKA (nelle categorie dei “massimi” e “super massimi”) in vista della 29ima edizione di Oktagon Roma (il galà italiano degli sport da combattimento), in programma al Pala Pellicone di Ostia, sabato 29 novembre 2025.   Sarà il campione giapponese Akira Jr. lo sfidante per il titolo ISKA (International Sport Kickboxing Association) dei massimi (ovvero la categoria di peso fino a 95kg). Un match al meglio dei cinque round da tre minuti ciascuno. Una cintura mondiale che Faraoni detiene dal novembre 2023, quando, sempre a Roma (negli studios di Cinecittà), superò il gigante australiano Charles Joyner. 🔗 Leggi su Iltempo.it

oktagon roma 2025 match clou faraoni vs akira jr per la cintura dei massimi di kickboxing

© Iltempo.it - Oktagon Roma 2025: match clou Faraoni vs Akira Jr. per la cintura dei massimi di kickboxing

In questa notizia si parla di: oktagon - roma

Oktagon Roma, a Ostia la 29esima edizione del galà italiano degli sport di combattimento

Oktagon Roma presenta la prima novità della 29ima edizione: il ritorno in Europa del K-1 World Max

Kickboxing, Oktagon Roma 2025: match clou Faraoni-Akira Jr. per il titolo ISKEA dei massimi; Oktagon Roma, a Ostia la 29esima edizione del galà italiano degli sport di combattimento; Oktagon Roma presenta la prima novità della 29ima edizione: il ritorno in Europa del K-1 World Max.

oktagon roma 2025 matchOktagon Roma 2025: match clou Faraoni vs Akira Jr. per la cintura dei massimi di kickboxing - Svelato ufficialmente il nome dell’avversario di Mattia Faraoni, bicampione del mondo ISKA (nelle categorie dei ... Scrive iltempo.it

oktagon roma 2025 matchOktagon Roma presenta la prima novità della 29ª edizione: il ritorno in Europa del K-1 World Max - Dopo il successo di “Oktagon Courmayeur" il galà italiano degli sport da combattimento torna nella Capitale a distanza di un anno e mezzo dalla sua ultima edizione ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Oktagon Roma 2025 Match