Oktagon Roma 2025 | match clou Faraoni vs Akira Jr per la cintura dei massimi di kickboxing
Roma, 22 settembre 2025 - Svelato ufficialmente il nome dell'avversario di Mattia Faraoni, bicampione del mondo ISKA (nelle categorie dei “massimi” e “super massimi”) in vista della 29ima edizione di Oktagon Roma (il galà italiano degli sport da combattimento), in programma al Pala Pellicone di Ostia, sabato 29 novembre 2025. Sarà il campione giapponese Akira Jr. lo sfidante per il titolo ISKA (International Sport Kickboxing Association) dei massimi (ovvero la categoria di peso fino a 95kg). Un match al meglio dei cinque round da tre minuti ciascuno. Una cintura mondiale che Faraoni detiene dal novembre 2023, quando, sempre a Roma (negli studios di Cinecittà), superò il gigante australiano Charles Joyner. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: oktagon - roma
Oktagon Roma, a Ostia la 29esima edizione del galà italiano degli sport di combattimento
Oktagon Roma presenta la prima novità della 29ima edizione: il ritorno in Europa del K-1 World Max
È ufficiale: il cuore del fighting torna a battere forte a Roma. Il 29 novembre 2025, il Pala Pellicone di Ostia ospiterà la 29ª edizione di OKTAGON ? In programma: • Oltre 16 match internazionali • 3 titoli mondiali ISKA • Il ritorno del leggendario K-1 World - facebook.com Vai su Facebook
OKTAGON ROMA PRESENTA LA PRIMA NOVITÀ DELLA 29^ EDIZIONE: IL RITORNO IN EUROPA DEL K-1 WORLD MAX - X Vai su X
Kickboxing, Oktagon Roma 2025: match clou Faraoni-Akira Jr. per il titolo ISKEA dei massimi; Oktagon Roma, a Ostia la 29esima edizione del galà italiano degli sport di combattimento; Oktagon Roma presenta la prima novità della 29ima edizione: il ritorno in Europa del K-1 World Max.
Oktagon Roma 2025: match clou Faraoni vs Akira Jr. per la cintura dei massimi di kickboxing - Svelato ufficialmente il nome dell’avversario di Mattia Faraoni, bicampione del mondo ISKA (nelle categorie dei ... Scrive iltempo.it
Oktagon Roma presenta la prima novità della 29ª edizione: il ritorno in Europa del K-1 World Max - Dopo il successo di “Oktagon Courmayeur" il galà italiano degli sport da combattimento torna nella Capitale a distanza di un anno e mezzo dalla sua ultima edizione ... Segnala corrieredellosport.it