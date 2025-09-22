Ok La Virtus fa le prove generali a Tortona

TORTONA 56 VIRTUS BOLOGNA 75 BERTRAM TORTONA: Vital 6, Hubb 9, Gorham 12, Manjon 4, Pecchia, Di Meo, Tandia, Baldasso 8, Olejniczak 13, Biligha, Josovic, Riisma 4. All. Fioretti. VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 7, Edwards 14, Pajola 7, Niang 6, Accorsi 2, Smailagic 10, Alston junior 6, Hackett 1, Diarra 2, Jallow 12, Diouf 8, Akele. All. Ivanovic. Note: parziali 13-21, 32-42, 44-57. TORTONA (Alessandria) La Virtus chiude il precampionato con un netto successo a Tortona. E il successo, prima della Supercoppa, diventa un momento di analisi per il direttore generale bianconero, Paolo Ronci, che guarda alla squadra che ha vinto lo scudetto e a quella che ha costruito con Dusko Ivanovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ok La Virtus fa le prove generali a Tortona

