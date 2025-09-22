Ogni bambino ha diritto alle cure | il messaggio del Moscati

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino ha voluto esprimere vicinanza e sostegno alla mobilitazione per Gaza. Nel corso di un convegno organizzato dall’Unità operativa di Terapia Intensiva, il direttore generale Germano Perito ha aperto i lavori ringraziando gli operatori sanitari per la sensibilità mostrata: “ Avete scelto di manifestare la vostra vicinanza morale senza creare disagi agli utenti e garantendo tutti i servizi “, ha sottolineato. Sulla stessa linea, i medici, gli infermieri e gli Oss delle Unità operative di Pediatria e di Neonatologia hanno voluto dare un segnale concreto esponendo la bandiera della pace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Ogni bambino ha diritto alle cure”: il messaggio del Moscati

